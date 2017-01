Três detidos por transmitirem violação em direto no Facebook

Hoje às 17:11 Facebook

Três homens foram detidos, na Suécia, depois de aparecem num vídeo transmitido em direto do Facebook em que abusavam sexualmente de uma jovem, este domingo.

O jornal sueco "Expressen" noticiou que o crime foi transmitido para um grupo fechado do Facebook, do qual fazem parte milhares de pessoas. Pouco depois, a polícia começou a receber chamadas a denunciar o caso.

Durante a transmissão, de acordo com a imprensa sueca, podia ouvir-se pessoas a dizer "Tu foste violada". Outras vozes diziam: "Três contra um"-

Uma das pessoas que faziam parte do grupo do Facebook, Josephine Lundgren, contou ao "Expressen" o que viu: "Ele tirou-lhe as roupas e deitou-se em cima dela". A mulher disse ainda que viu um dos suspeitos mostrar uma arma para a câmara, desafiando os internautas que clicaram, sem saber exatamente o que iam ver, e que tentaram demover depois os suspeitos, via Facebook: "Venham cá", desafiou.

Uma outra testemunha disse a um canal de televisão que viu também um dos suspeitos a coagir a vítima a dizer que não tinha sido abusada sexualmente. "Puseram a rapariga em frente à câmara, mas o homem que estava a filmar tentou persuadi-la a negar que tinha sido violada", contou.