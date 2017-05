Três jiadistas detidos em Espanha e Marrocos

Hoje às 10:25 Facebook

As polícias espanhola e marroquina detiveram esta se, numa operação conjunta, três alegados 'jihadistas', informou o Ministério da Administração Interna de Espanha.

Os detidos são de nacionalidade marroquina e dois deles, de 21 e 32 anos, foram detidos na Comunidade Autónoma da Catalunha quando se preparavam para viajar para zonas de conflito armado na Síria e Iraque para morrerem como mártires, enquanto o terceiro foi detido em Tânger (Marrocos) por pertencer a uma célula do grupo extremista Estado Islâmico (EI).

Segundo o Ministério da Administração Interna espanhol, os detidos na Catalunha mantinham contactos com outros presos em Espanha por pertencerem ao Daesh, acrónimo árabe do EI, e com membros destacados dessa organização terrorista situadas em zonas de conflito, para onde tencionavam viajar para combater.

Os dois marroquinos realizavam tarefas de captação, doutrina e recrutamento para o EI através de entrevistas pessoais e também através das redes sociais em que incitavam à luta armada e à execução de atentados suicidas.

O Ministério da Administração Interna salienta a importância da cooperação policial internacional na estratégia de luta contra a ameaça terrorista.