Quatro mortos em julgamento de gangue na Rússia 

Um tiroteio num tribunal de Moscovo, esta terça-feira, fez pelo quatro vítimas mortais e cinco feridos.

Cinco suspeitos atacaram os seguranças que os acompanhavam já no interior do tribunal.. Um dos réus terá mesmo tentado estrangular um membro da equipa de segurança, dando aos outros a possibilidade de roubarem as armas, adianta a Associated Press.

Quatro dos suspeitos foram mortos enquanto tentavam fugir e dois ficaram feridos. Um membro da Guarda nacional e dois polícias também ficaram feridos.

A BBC, citando o ministério do interior, adianta que os réus estavam a ser julgados por "banditismo". A agência Tass apresenta outra versão, explicando que os acusados faziam parte do GTA Gang, um grupo de nacionalistas da Ásia Central suspeitos de matar 17 motoristas na área de Moscovo, entre 2012 e 2014.

Colocavam lagartas nas estradas, obrigando os condutores a sair dos veículos para depois os atacarem.