Três mortos em queda de avião em Málaga

Um acidente aéreo ocorrido, este sábado, numa zona montanhosa perto de Canillas de Aceituno, na província espanhola de Málaga, provocou a morte de três passageiros.

O avião ligeiro, que tinha partido de Muchamiel (Alicante) com destino a Granada, despenhou-se ao início da noite de sábado, nos arredores do parque natural Sierras de Tejeda, Almijara e Alhama, numa zona de difícil acesso. Às 20 horas, o Centro de Controlo de Trânsito Aéreo perdeu o contacto com a aeronave que seguia com três pessoas a bordo.

Este domingo, ao fim de uma noite de buscas, a Equipa de Resgate e Intervenção em Montanha da Guarda Civil acabou por encontrar o veículo acidentado e confirmou a morte de todos os passageiros.

Segundo o espanhol "El Mundo", desconhece-se a identidade das vítimas e as causas do acidente, que está a ser investigado.