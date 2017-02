Trump acusa Irão de "brincar com o fogo"

Hoje às 14:36 Facebook

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou esta sexta-feira o Irão de "estar a brincar com o fogo", referindo-se ao recente lançamento de um míssil balístico pelo regime iraniano.

Responsáveis da administração norte-americana citados pela imprensa asseguraram, pedindo anonimato, que Washington está a preparar um novo pacote de sanções contra o Irão.

"O Irão está a brincar com o fogo -- não aprecia a bondade que o presidente Obama teve com ele", escreveu Donald Trump no segundo de cinco 'tweets' que publicou ao princípio da manhã de hoje.

Vários órgãos de informação norte-americanos noticiaram que a administração está a preparar novas sanções, as quais constituirão a primeira medida concreta a ilustrar a mudança de retórica em relação a Teerão do novo presidente.

Durante a campanha para as presidenciais, Trump criticou repetidamente a "brandura" de Barack Obama em relação ao Irão e o acordo nuclear alcançado entre Teerão e seis potências mundiais.

As novas sanções, segundo a imprensa, vão visar uma dezena de personalidades, empresas e possivelmente agências governamentais relacionadas com o programa nuclear e podem ser anunciadas ainda hoje.

Para os Estados Unidos, o ensaio desta semana viola a resolução 2231 do Conselho de Segurança da ONU, que exorta o Irão a não testar mísseis capazes de transportar uma arma nuclear.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Bahram Ghasemi considerou as acusações "sem fundamento, repetitivas e provocadoras".

O Irão confirma o teste de um míssil balístico, mas argumenta que não violou os termos do acordo nuclear nem a resolução da ONU, porque o míssil tem objetivos exclusivamente defensivos e não pode transportar ogivas nucleares.