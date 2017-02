Trump anuncia Alexander Acosta para Secretário do Trabalho

Hoje às 18:44, atualizado às 18:45 Facebook

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, esta quinta-feira, o nome de Alexander Acosta para liderar o Departamento do Trabalho, que poderá assim, caso seja confirmado pelo Senado, tornar-se no primeiro hispânico da nova administração norte-americana.

Trump anunciou o nome de Acosta numa conferência de imprensa na Casa Branca. Acosta, filho de imigrantes cubanos e ex-membro da Junta Nacional de Relações Laborais, não estava presente no momento do anúncio.

No entanto, o Presidente norte-americano disse que já tinha falado com ele e afirmou que Acosta será um "estupendo secretário do Trabalho".

Alexander Acosta substitui o anterior nomeado de Trump para o cargo, Andrew Puzder, que na quarta-feira retirou a sua candidatura após críticas vindas dos senadores republicanos e democratas devido ao seu historial empresarial e pessoal.

Puzder, de 66 anos, saiu da corrida ao cargo depois de os líderes republicanos do Senado terem recomendado à Casa Branca que retirasse a candidatura porque não tinham os votos necessários para aprovar a sua designação.

Natural de Miami (Florida), Acosta é licenciado em Direito e Economia pela Universidade de Harvard.

O novo candidato de Trump para o cargo de secretário do Trabalho foi membro da Junta Nacional de Relações Laborais, trabalhou como advogado na Divisão de Direitos Civis durante o Governo do antigo presidente George W. Bush.

Trump também aproveitou para recordar que o Senado confirmou hoje o nome de Mick Mulvaney como novo diretor do Gabinete de Orçamento da Casa Branca.