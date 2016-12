Trump apela a Israel para "continuar forte" até tomar posse

JN Hoje às 15:21, atualizado às 15:24 Facebook

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que Israel "não pode continuar a ser tratado com desdém e desrespeito", a propósito da resolução da ONU que pede o fim dos colonatos.

"Não podemos continuar a deixar que Israel seja tratado com total desdém e desrespeito. Costumavam ter um grande amigo nos Estados Unidos, mas..." escreveu Donald Trump no Twitter.

"Mais não. O princípio do fim foi o horrível acordo com o Irão e agora isto! Continua forte Israel, o dia 20 de janeiro aproxima-se rapidamente!", acrescentou, em alusão à data em que tomará posse como presidente.

Na passada sexta-feira, dia 23, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução que exige o fim imediato da colonização em territórios palestinianos.

A resolução aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU exige que Israel "pare imediatamente e completamente toda a atividade dos colonatos em territórios palestinianos".

A resolução foi aprovada com a abstenção dos Estados Unidos e o apoio dos outros 14 Estados-membros.

No mesmo dia, já o sucessor de Barack Obama tinha deixado uma mensagem no Twitter a criticar a decisão tomada pelos Estados Unidos. "Em relação à ONU, as coisas serão diferentes depois de 20 de janeiro", referiu.