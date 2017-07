Trump avisa que "poder militar norte-americano é insuperável"

Ontem às 19:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avisou este sábado que "o poder militar norte-americano é insuperável" e exigiu ao Congresso o aumento do orçamento da defesa, durante a inauguração do mais moderno e caro porta-aviões nuclear.

Donald Trump inaugurou, em Norfolk, estado norte-americano da Virgínia, um porta-aviões nuclear da Marinha, com capacidade para 4.500 tripulantes e 70 aeronaves, que custou quase 13.000 milhões de dólares, e que é definido como "a melhor embarcação mundo".

"Os norte-americanos construíram uma mensagem para o mundo de 100 mil toneladas: que o poder militar dos Estados Unidos é insuperável e que nos estamos a tornar maiores, melhores e mais fortes todos os dias sob o meu governo", disse Trump, sublinhando que os aliados do país "estão tranquilos", mas "os inimigos tremem de medo".

O novo porta-aviões "é um elemento dissuasor" para evitar que os Estados Unidos tenham que realizar ações militares, mas também assegurar que, quando se chegar ao combate, o país "ganhará, ganhará e ganhará e nunca perderá", adiantou.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Segundo a Marinha norte-americana, o novo porta-aviões não deverá realizar missões militares até 2020.

O presidente do Estados Unidos defendeu também um aumento de dez por cento do orçamento da defesa no próximo ano.

"Precisamos que o congresso faça o seu trabalho e aprove o orçamento", disse, pedindo aos militares e apoiantes presentes na inauguração para exigirem aos seus representantes para aumentarem os gastos militares e aprovarem também a lei da saúde, uma das suas promessas eleitorais que até agora não foi concretizada.