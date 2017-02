Trump compromete-se com NATO e confirma presença na cimeira do G7

Hoje às 09:02, atualizado às 09:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou, no sábado, o seu "compromisso" com a NATO, que criticou em diversas ocasiões, e confirmou a presença na cimeira do G7, que vai decorrer em maio em Itália.

Num contacto telefónico com o primeiro-ministro italiano Paolo Gentiloni, Trump concordou em participar na cimeira do G7 - o grupo dos sete países mais industrializados - na Sicília, Itália, em maio, onde também se reunirá com o chefe do Governo italiano, informou a Casa Branca.

Trump e Gentiloni concordaram em manter a cooperação bilateral na "luta para eliminar o Estado Islâmico e outras organizações terroristas", para além de terem abordado a situação na Líbia "e o afluxo de imigrantes e refugiados à Europa".

Donald Trump reiterou o compromisso dos Estados Unidos com a NATO e enfatizou a importância de que "todos os aliados da NATO participem nas despesas no setor da Defesa", indicou a Casa Branca.

Trump acusou por diversas vezes a NATO de estar "obsoleta" e em 2016 criticou os parceiros europeus da Aliança por não disponibilizarem verbas suficientes, para além de sugerir que poderia reduzir o apoio norte-americano ao bloco transatlântico.

O presidente norte-americano deverá manter, este domingo, uma conversa telefónica com o secretário-geral da NATO Jens Stoltenberg, a primeira desde que assumiu a presidência dos EUA em 20 de janeiro.