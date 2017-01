Trump diz que decreto não é dirigido aos muçulmanos

Hoje às 01:01, atualizado às 01:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente norte-americano declarou que o decreto de encerramento das fronteiras a alguns refugiados e estrangeiros não visa especialmente os muçulmanos, quando cresce a contestação mundial à medida.

"Para que as coisas sejam claras, não se trata de uma proibição contra os muçulmanos, como os 'media' noticiam falsamente", afirmou. "Isto não tem nada a ver com a religião, trata-se de terrorismo e da segurança do nosso país", sublinhou Donald Trump.

5635440

O milionário sublinhou que os sete países atingidos pela proibição (Iraque, Irão, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iémen) figuravam numa lista de nações usada durante a administração de Barack Obama: as pessoas que se tinham deslocado a estes Estados nos últimos cinco anos deixaram de ter direito a voltar aos Estados Unidos sem visto.

Trump afirmou também que a administração Obama tinha suspendido a atribuição de vistos a refugiados iraquianos durante seis meses, em 2011.

"Há mais de 40 países no mundo que têm uma maioria muçulmana e que não são afetados por este decreto", disse.

"A América sempre foi uma terra de liberdade e a pátria dos bravos. Manteremos a liberdade e a segurança, como os 'media' sabem, mas se recusam a dizer", acrescentou o presidente norte-americano.

Trump recordou que a atribuição de vistos será retomada após o prazo de 90 dias de suspensão, altura em que novos procedimentos de controlo devem entrar em funcionamento.