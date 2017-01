Trump diz que está 1000% ao lado da CIA

Hoje às 21:24, atualizado às 22:22 Facebook

O presidente norte-americano disse, este sábado, numa visita à Agência Central de Informações que esta tem o seu total apoio, após ter publicamente rejeitado a conclusão da instituição de que a Rússia o ajudou a vencer as eleições.

"Estou 1000% convosco (...), Adoro-vos, respeito-vos", disse Donald Trump, tentando emendar a mão num breve discurso proferido perante o pessoal da célebre agência de serviços secretos, depois de visitar a sua sede, em Langley, no estado da Virginia.

No mesmo discurso, feito um dia após a tomada de posse como 45.º Presidente dos Estados Unidos, Trump lançou ataques violentos contra os jornalistas "desonestos".

"Ninguém é tão ligado à comunidade dos serviços de informações e à CIA como Donald Trump", acrescentou.

No discurso, feito um dia após a sua tomada de posse, o 45.º Presidente dos Estados Unidos frisou, referindo-se em particular à luta contra o grupo jiadista Estado Islâmico (EI): "Estamos no mesmo comprimento de onda, vamos fazer coisas fantásticas".

"Não utilizámos o verdadeiro potencial de que dispomos. Vamos ver-nos livres do EI, não há outra opção", insistiu.

Falando da "guerra" que tem travado contra a comunicação social, o novo chefe de Estado norte-americano disse que os jornalistas são "dos seres humanos mais desonestos à face da Terra".

Mike Pompeo, escolhido por Trump para dirigir a prestigiada agência, ainda não foi confirmado no cargo pelo Congresso.

Com 52 anos, este congressista republicano, um feroz adversário do Irão dos "mullah", foi um opositor determinado e incisivo do Governo de Obama.

O diretor cessante da agência, John Brenann, aconselhou há uma semana o novo Presidente a "disciplinar-se", em nome da segurança dos Estados Unidos.

"Trump tem de perceber que o que está em causa ultrapassa a sua pessoa, trata-se dos Estados Unidos e da segurança nacional. Ele vai ter oportunidade de passar à ação, em vez de falar e 'weetar'", disse Brennan.

Trump reagiu explosivamente à publicação na imprensa de documentos cuja autenticidade não estava confirmada, segundo os quais os serviços secretos russos dispunham de informações comprometedoras sobre ele.

O multimilionário considerou particularmente "escandaloso que as agências de serviços secretos tenham permitido (a divulgação de) uma informação que se revelou estar errada", acrescentando, no Twitter, que esse "era o tipo de coisas que a Alemanha nazi fazia" - uma comparação com a qual Brennan se disse "revoltado".