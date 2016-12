Trump diz que os Estados Unidos devem reforçar arsenal nuclear

Ontem às 18:46 Facebook

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu, esta quinta-feira, nas redes sociais que o seu país tem de "expandir e fortalecer em grande medida" as suas capacidades nucleares.

Trump, que toma posse como presidente dos Estados Unidos a 20 de janeiro, escreveu, esta quinta-feira, um tweet no qual afirma que o país deve fortalecer o seu arsenal nuclear "até ao dia em que o mundo ganhe juízo no que diz respeito às (bombas) nucleares".

O presidente dos Estados Unidos é, por inerência, o comandante supremo das Forças Armadas do seu país, possuindo os códigos de lançamento do vasto arsenal de mísseis nucleares balísticos intercontinentais, capazes de atingir qualquer ponto do globo.

O tweet de Donald Trump surge um dia depois de o presidente eleito se ter reunido com responsáveis militares para discutir orçamentos para a Defesa, incluindo o Tenente General Jack Weinstein, o chefe de Estado-Maior adjunto para questões de estratégia nuclear.

Durante a campanha eleitoral, Trump já tinha afirmado que os Estados Unidos deveriam expandir o seu arsenal e sugeriu que "o mundo estaria melhor" se outros países - incluindo o Japão e a Coreia do Sul - tivessem capacidade nuclear.

As estimativas sobre arsenais nucleares da Associação do Controlo de Armas (relativas a 2016) indicam que a Rússia terá atualmente 7300 ogivas nucleares, contra as cerca de 7100 dos Estados Unidos. A França terá 300 ogivas, China 260 e o Reino Unido outras 215.

Os outros países que terão ogivas nucleares - segundo a mesma fonte - são o Paquistão (140), a Índia (110), Israel (80) e a Coreia do Norte (oito).