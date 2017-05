Trump disposto a encontrar-se com líder da Coreia do Norte

Ontem às 18:58 Facebook

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou estar disposto a reunir-se com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, "mediante as circunstâncias adequadas".

"Se para mim fizer sentido encontrar-me com ele, eu terei, com toda a certeza, a honra de o fazer", disse Donald Trump numa entrevista à Bloomberg News, numa altura em que sobe a tensão em relação a Pyongyang por causa da alegada preparação de um teste nuclear.

"Estou a dizer-lhe que, com as condições certas, eu estou disposto a encontrar-me com ele", sublinhou Trump a propósito de Kim Jong-un.

O último encontro entre altos dirigentes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte remonta a 2000, quando a então secretária de Estado norte-americana Madeleine Albright, na presidência de Bill Clinton, se reuniu com Kim Jong Il, pai do atual líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Desde que chegou ao poder em 2011, Kim Jong-Un nunca se encontrou com qualquer dirigente político estrangeiro.