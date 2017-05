Trump e Erdogan reúnem-se hoje pela primeira vez em Washington

Hoje às 08:12 Facebook

O chefe de Estado da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, reúne-se hoje pela primeira vez com o Presidente dos EUA, Donald Trump, com o objetivo de reaproximar os dois países e convencê-lo a não fornecer armamento às milícias curdas da Síria.

Encaro esta visita como um novo começo na relação turco-norte-americana", disse Erdogan antes da deslocação a Washington, que se prevê complicada para os interesses turcos.

A relação entre a Turquia e os Estados Unidos degradou-se na sequência da decisão de Washington em fornecer armamento pesado às milícias curdas da Síria Unidades de Proteção Popular (YPG) para a ofensiva contra Raqa, "capital" do grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI).

A Turquia define o YPG como uma formação "terrorista" pelos seus vínculos à guerrilha do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) que atua no sudeste da Turquia, onde se concentra a maioria da população curda do país.

Os Estados Unidos e a Turquia são aliados na NATO e na Coligação 'anti-jihadista', mas Ancara tem demonstrado crescente preocupação pelos ganhos territoriais das milícias curdas na vizinha Síria e a eventualidade de garantirem um consistente grau de autonomia ou a formação de uma entidade administrativa própria.