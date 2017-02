Trump há um mês na Casa Branca e milhares protestam na rua

Ontem às 23:14 Facebook

Milhares de pessoas manifestaram-se em Nova Iorque e em outras cidades dos Estados Unidos contra o presidente norte-americano, Donald Trump, quando cumpre um mês de mandato.

A manifestação de Nova Iorque foi convocada para a frente do hotel de Donald Trump e alastrou-se por nove ruas, ao longo de Central Park.

A manifestação foi convocada nas redes sociais com o lema "Não é meu Presidente", coincidindo com a celebração do Dia do Presidente, feriado nacional.

"Donald Trump é literalmente o nosso Presidente, mas em sentido figurado atacou todos os valores que encarnam os nova-iorquinos e não representa os nossos interesses", refere a convocatória para a manifestação.

No local, reuniu-se também um pequeno grupo de apoiantes de Donald Trump, que gritou palavras de apoio ao presidente, sem terem sido registados incidentes.

A manifestação desta segunda-feira foi a terceira realizada desde sábado em Nova Iorque.

Atos parecidos ocorreram nas cidades de Los Angeles e Chicago e em cerca de outras 20 localidades do país para protestar contra a gestão de Donald Trump, que assumiu a presidência a 20 de janeiro.