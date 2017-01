Trump homenageia Martin Luther King

Hoje às 08:01 Facebook

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, homenageou na segunda-feira Martin Luther King e encontrou-se com o seu filho mais mais velho, poucos dias após ter atacado John Lewis, outro ícone do dos direitos civis.

No dia em que os Estados Unidos prestam tributo a Martin Luther King por ocasião do aniversário do seu nascimento, Trump escreveu no Twitter: "Celebrem o Dia de Martin Luther King e todas as coisas maravilhosas que defendeu. Honrem-no pelo grande homem que foi!".

Donald Trump esteve reunido com Martin Luther King III, o qual considerou "construtivo" o diálogo que manteve com o Presidente eleito.

"Ele disse que vai representar os norte-americanos", algo que afirmou repetidamente, disse o filho mais velho do falecido líder do movimento de defesa dos direitos civis.

O encontro, a quatro dias da tomada de posse de Donald Trump, surge como um aparente gesto tranquilizador relativamente aos negros, após os ataques lançados contra John Lewis, congressista afro-americano eleito pela Georgia que foi companheiro de luta de Martin Luther King.

O ativista dos direitos civis já fez saber, entretanto, que vai faltar, pela primeira vez desde que foi eleito em 1987, a uma tomada de posse, que tem lugar na sexta-feira, justificando a ausência com o facto de não ver em Donald Trump um Presidente "legítimo" após as alegadas tentativas da Rússia de interferir com as eleições norte-americanas.

O futuro 45.º Presidente dos Estados Unidos reagiu, no sábado, através de uma série de 'tweets', recuperando num deles o tema da sua campanha, à luz do qual os negros vivem em bairros pobres onde não têm acesso à educação e ao emprego.

John Lewis "deveria antes concentrar-se nos guetos em chamas infestados pelo crime", escreveu, entre outros, Donald Trump.