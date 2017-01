Trump já assinou ordem para "aliviar o fardo" do Obamacare

Hoje às 00:38, atualizado às 01:12 Facebook

Donald Trump tornou-se esta sexta-feira presidente dos EUA e, depois de ter assistido à Parada da Tomada de Posse, foi à Sala Oval da Casa Branca assinar uma ordem executiva sobre o plano de saúde a custos controlados conhecido como Obamacare.

Segundo o secretário da Comunicação, Sean Spicer, o presidente assinou uma ordem executiva para "aliviar o fardo do Obamacare, enquanto se faz a transição para anular e substituir" este plano criado por Barack Obama

Questionado pelos jornalistas, Sean Spicer não deu mais explicações sobre que consequências poderão decorrer desta decisão. No entanto, informações divulgadas posteriormente mostram que Donald Trump ordena a todas as agências do país que evitem qualquer novo custo associado ao programa, "dentro do que lei permite".

A lei conhecida por "Obamacare" pretende aumentar a qualidade, a disponibilidade e o acesso a seguros de saúde, privados e públicos. Estima-se que 44 milhões de norte-americanos, até então sem qualquer cobertura, passem assim a ter esta proteção.