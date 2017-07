Trump lamenta que republicanos façam "tão pouco" para o proteger

Ontem às 23:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente dos EUA, Donald Trump, considerou este domingo "triste" que os republicanos do Congresso tenham feito pouco para o proteger, e voltou a criticar a investigação às suas alegadas ligações à Rússia.

"É muito triste que os republicanos, incluindo alguns que aproveitaram a minha vitória para chegar onde chegaram, façam tão pouco para proteger o seu presidente", declarou Trump, numa publicação na rede social Twitter.

Não são claros os destinatários da mensagem do Presidente norte-americano, mas já no começo da semana, Trump havia culpabilizado os democratas e "uns poucos republicanos" pela incapacidade do Partido Republicano em avançar com uma nova lei de saúde pública para substituir o plano do seu antecessor, conhecido como ObamaCare.

Para o Presidente, "na sua maioria, os republicanos foram leais, fantásticos e trabalharam mesmo muito". Mas ressalvou: "Quem nos falhou foram todos os democratas e uns poucos republicanos".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Também hoje e igualmente no Twitter, Donald Trump reiterou que está a haver uma "caça às bruxas" contra si e a sua equipa por eventuais ligações com a Rússia, uma "desculpa" dos democratas, advoga o Presidente dos EUA, para a derrota no sufrágio presidencial.