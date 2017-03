Trump pede um dos maiores aumentos dos gastos em Defesa na história dos EUA

Hoje às 09:15, atualizado às 09:27 Facebook

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu na terça-feira ao Congresso norte-americano um dos maiores aumentos dos gastos em Defesa da história do país, para "reconstruir" as Forças Armadas, e reafirmou o apoio à NATO.

"Para manter os Estados Unidos seguros, devemos proporcionar aos homens e mulheres das Forças Armadas as ferramentas de que necessitam", realçou Donald Trump, durante o seu primeiro discurso no Congresso.

"Os desafios que enfrentamos como nação são grandes. Contudo, o nosso povo é ainda maior. E ninguém é maior ou mais valente do que aqueles que lutam com o uniforme pelos Estados Unidos", afirmou o Presidente norte-americano, detalhando que a sua proposta de orçamento para a defesa prevê também um aumento do financiamento para os veteranos de guerra.

Donald Trump invocou o soldado das forças especiais William "Ryan" Owens, que morreu numa operação contra a organização terrorista al-Qaeda no Iémen, a primeira aprovada por Donald Trump desde que chegou à Casa Branca a 20 de janeiro deste ano.

Quando recordou Owens, o Presidente dos Estados Unidos granjeou a maior ovação da noite por parte dos congressistas, com a mulher do soldado, Carryn, a chorar enquanto aplaudia as palavras de Donald Trump.

Na segunda-feira, a Casa Branca adiantou as prioridades da despesa para o ano fiscal 2018, que Trump pretende ver plasmadas na proposta de orçamento que será enviada ao Congresso a 16 de março.

Segundo o Departamento de Orçamento da Casa Branca, o aumento histórico do gasto da Defesa será de quase 10% e equivalente a 54 mil milhões de dólares, o qual vai ser compensado com cortes na maioria das agências federais.

A agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP) publicou na sequência do discurso de Donald Trump uma verificação de dados, indicando que o aumento não é assim tão extraordinário, dado que, por três vezes, nos anos recentes, o Congresso aumentou os orçamentos da Defesa em percentagens maiores do que o que o Presidente dos Estados Unidos pretende agora propor.

Segundo a AP, a base do orçamento da Defesa cresceu 41 mil milhões de dólares ou 11,3%, em 2002; 37 mil milhões, ou 10,9%, em 2003; e 47 mil milhões, ou 10,9%, em 2008, segundo dados oficiais.

Ainda no âmbito da Defesa, Donald Trump reiterou o apoio à NATO, mas reafirmou que os membros da organização devem "cumprir com as suas obrigações económicas", aumentando o investimento.

"Esperamos que os nossos aliados, na NATO, no Médio Oriente ou no Pacífico, assumam um papel direto e significativo nas operações estratégicas e militares, e que paguem a sua justa parte do custo", frisou.

Donald Trump afirmou que, desde que chegou à Casa Branca, os aliados aumentaram já os seus investimentos: "Agora, graças às nossas sinceras e firmes conversações, já começaram a fazê-lo".

O Presidente dos Estados Unidos criticou no ano passado os seus aliados europeus por não alocarem fundos suficientes para a aliança, que considerou, aliás, obsoleta, e deu a entender que poderia reduzir o apoio norte-americano ao bloco transatlântico, ao mesmo tempo que expressou vontade de melhorar as relações com a Rússia.

No entanto, uma vez na Casa Branca, tem coincidido, nas conversas mantidas com líderes europeus, como o francês François Hollande, a alemã Angela Merkel ou o espanhol Mariano Rajoy, na "importância fundamental" da NATO.

No discurso, que durou aproximadamente uma hora, o Presidente dos Estados Unidos também manifestou interesse em forjar novas alianças que conduzam a um mundo de "harmonia e estabilidade, sem guerras nem conflitos", numa aparente alusão à Rússia, dado que Trump tem vindo a defender uma nova relação com Moscovo que ponha fim ao confronto no xadrez mundial que o anterior Presidente norte-americano, Barack Obama, manteve com o Vladimir Putin.

"Queremos a paz, onde quer que seja. Hoje, os Estados Unidos são amigos de antigos inimigos. Alguns dos nossos maiores aliados, há décadas, combateram no outro lado durante as guerras mundiais", apontou.

Donald Trump afirmou ainda que os Estados Unidos vão cooperar com os países "aliados" muçulmanos para "erradicar" o autoproclamado Estado Islâmico.

"Como prometido, pedi ao Departamento de Defesa para desenvolver um plano para destruir e erradicar o ISIS [Estado Islâmico] - uma rede de selvagens que têm massacrado muçulmanos e cristãos e homens e mulheres e crianças de todos os credos. Vamos trabalhar com os nossos aliados, incluindo os nossos amigos e aliados do mundo muçulmano, para extinguir este vil inimigo do nosso planeta".

Trump responsabilizou anteriormente, por diversas vezes, Barack Obama, e a sua política externa e gestão da guerra no Iraque e do conflito na Síria pelo aparecimento do Estado Islâmico (EI) naqueles dois países.

Os Estados Unidos contam atualmente com cerca de cinco mil militares no Iraque para apoiar as forças de segurança locais na sua ofensiva contra o EI e o Pentágono estuda o envio de tropas para a Síria, uma possibilidade que tinha avançado durante a campanha presidencial como parte da sua estratégia na Síria.

Donald Trump destacou ainda que um "novo orgulho nacional" está a varrer o país, apelando aos cidadãos norte-americanos e aos membros do Congresso para "sonharem grande" e para "abraçarem esta renovação do espírito norte-americano" que tem defendido.

Ao concluir o discurso, destacou que "o tempo para os pequenos pensamentos acabou", assim como os das "lutas triviais".

"Peço a todos os que estão a assistir [ao discurso] esta noite que aproveitem este momento e acreditem em si mesmos. Acreditem em vocês próprios. Acreditem no vosso futuro. Acreditem, uma vez mais, nos Estados Unidos", concluiu, após falar do início de "um novo capítulo na grandeza" do país.