Trump pediu ao diretor do FBI para fechar investigação a assessor

O presidente norte-americano pediu ao diretor do FBI, James Comey, que encerrasse a investigação ao seu anterior assessor de Segurança Nacional, Michael Flynn, revelou o "New York Times".

O jornalista Michael Schmidt, que assina o artigo, adiantou que a fonte do artigo é um memorando escrito pelo próprio James Comey, pouco depois da reunião, que decorreu na Sala Oval da Casa Branca.

Este episódio está a ser considerado a evidência mais óbvia de influência direta que Donald Trump tentou exercer sobre a investigação do Departamento de Justiça e do FBI à investigação sobre as relações entre Flynn e a Federação Russa.

A Casa Branca já desmentiu a notícia do "New York Times".

"Apesar de o presidente ter expressado repetidamente o seu entendimento de que o general Flynn é um homem decente, que serviu o protegeu (os EUA), o presidente nunca solicitou a Comey ou a outra pessoa que acabasse qualquer investigação, incluindo qualquer investigação envolvendo o general Flynn", refere o comunicado da Casa Branca.

O presidente dos Estados Unidos demitiu o diretor do FBI, James Comey, a 9 de maio.

Esta terça-feira, os serviços da Casa Branca anunciaram que Donald Trump, confrontado com vários escândalos, vai dar uma conferência de imprensa, na quinta-feira, às 21 horas (hora de Portugal continental).

O encontro com a comunicação social vai ocorrer por ocasião da deslocação do presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

Esta vai ser a primeira conferência de imprensa de Trump desde que demitiu o diretor da polícia federal e quando enfrenta acusações por ter divulgado informações extremamente sensíveis à Rússia.