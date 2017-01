Trump promove empresa americana de pronto-a-vestir

Hoje às 01:21, atualizado às 01:24 Facebook

Donald Trump tomou a iniciativa, rara para um presidente, de incentivar à compra de uma marca norte-americana de pronto-a-vestir para apoiar a herdeira de um grupo criticado por ter apoiado financeiramente a sua campanha.

"Obrigado a Linda Bean, da L.L.Bean, pelo vosso apoio e pela vossa coragem. As pessoas vão apoiar-vos ainda mais agora. Comprem L.L.Bean", escreveu Donald Trump, na rede social Twitter, depois da queixa na televisão Fox da neta do fundador do grupo, Leon Leonwood Bean.

Linda Bean, administradora e acionista do grupo, mas sem funções operacionais, afirmou na estação de televisão que era vítima de "assédio", tal como a empresa.

Ela fazia referência ao sítio na internet Grabyourwallet ("Agarra a tua carteira"), que apela ao boicote a vários produtos de uma lista de marcas, entre as quais L.L.Bean, ligadas direta ou indiretamente a Trump e à sua família.

No seu caso, o apelo ao boicote está ligado à contribuição que ela fez, a título pessoal, para a campanha do multimilionário republicano. Esta quinta-feira, disse que contribuiu com 25 mil dólares (cerca de 23500 euros).

Linda Bean adiantou que estava inquieta com as consequências possíveis deste apelo ao boicote na atividade da empresa, prevenindo que os empregados "serão as vítimas se o boicote funcionar".

Esta republicana de sempre candidatou-se à Câmara dos Representantes por duas vezes, sem sucesso.