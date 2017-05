Trump queixa-se de ser vítima da "maior caça às bruxas" nos EUA

JN Hoje às 19:59, atualizado às 20:02 Facebook

"Esta é a maior caça às bruxas de um político na história da América", escreveu o presidente norte-americano na sua página da rede social Twitter, esta quinta-feira.

A reação de Donald Trump surge após o anúncio de criação de uma comissão especial para investigar a alegada interferência da Rússia nas eleições presidenciais de 2016 e que será dirigida pelo ex-diretor do FBI Robert Mueller, nomeado pelo Departamento de Estado.

Esta decisão vai ao encontro do pedido dos Democratas de uma investigação independente do Departamento de Estado. Alguns membros do partido Republicano também se uniram neste apelo depois da decisão inesperada de Trump em demitir o diretor do FBI, James Comey, que conduzia o inquérito.

"Com todos os atos ilegais que ocorreram na campanha de [Hillary] Clinton & na Administração Obama, nunca foi criada uma comissão especial", acrescentou Trump no Twitter.