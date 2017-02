Trump recua e compromete-se a manter política "uma só China"

Hoje às 07:46, atualizado às 09:33 Facebook

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou o compromisso de Washington com o princípio "uma só China", numa conversa telefónica com o homólogo chinês, Xi Jinping, após uma polémica que gerou protestos de Pequim.

A Casa Branca e a televisão estatal chinesa CCTV revelaram, esta sexta-feira, que os dois líderes conversaram na quinta-feira à noite.

Os chefes de Estado das duas maiores potências económicas do planeta abordaram várias questões e Trump concordou em acatar com o apelo de Xi para que Washington mantenha apenas relações de caráter não oficial com Taipé.

Pequim considera Taiwan parte do seu território e não uma entidade política soberana.

Após ser eleito e antes de tomar posse, Trump disse que poderia rever o princípio "Uma só China", visto pelo regime comunista como uma garantia da manutenção do estatuto da ilha.

Citado pela CCTV, Xi afirmou "apreciar" a posição de Trump e disse estar disposto a trabalhar em conjunto com os EUA para reforçar os laços e trazer "mais ganhos frutíferos para o benefício dos dois povos".

A Casa Branca descreveu a chamada como "extremamente cordial" e ambos os líderes endereçaram convites um ao outro para uma visita de Estado.

Alguns analistas questionaram porque Trump demorou tanto a telefonar a Xi, visto que já falou antes com mais de dez líderes estrangeiros.

Trump foi também o único líder norte-americano em anos recentes que não enviou felicitações no início do ano novo chinês, que este ano calhou a 28 de janeiro, gerando especulações na China se se tratou de um gesto intencional.

O líder norte-americano acusa Pequim de práticas comerciais desleais e de fazer pouca pressão para que a Coreia do Norte abandone o seu programa nuclear.

Após ser eleito, Donald Trump aceitou falar por telefone com a líder de Taiwan, Tsai Ing-wen, quebrando com quase 40 anos de protocolo da diplomacia norte-americana.

Em dezembro, Trump afirmou numa entrevista que não se sente "vinculado" ao princípio "Uma só China", a não ser que Pequim fizesse concessões no comércio bilateral e em outras áreas.

Washington tem relações não oficiais com Taipé, para onde exporta armamento destinado a proteger a ilha no caso de a China tentar a reunificação através do uso da força.