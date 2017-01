Trump regista a menor aprovação dos últimos 10 presidentes

Hoje às 09:10, atualizado às 09:11 Facebook

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, regista os níveis de aprovação mais baixos durante os primeiros dias no cargo em relação aos últimos dez presidentes eleitos para a Casa Branca.

Um estudo, da empresa de inquéritos de opinião Gallup, revelou que o empresário nova-iorquino tem a aprovação de 45% dos norte-americanos, a mesma percentagem que o rejeita.

A percentagem está muito longe da do seu antecessor, o democrata Barack Obama, que nos seus primeiros dias na Casa Branca em 2009 registava uma aprovação de 68% contra uma de taxa rejeição de apenas 12%.

O presidente com maior aprovação durante os seus primeiros dias, em 1961, foi o democrata John F. Kennedy, com 72%.

O republicano George W. Bush teve uma aprovação de 57% dos norte-americanos durante os primeiros dias de 2001, enquanto o democrata Bill Clinton de 58% em 1993.

De acordo com a Gallup, as piores taxas de aprovação, depois das de Trump, são as dos também republicanos Ronald Reagan e George H. W. Bush em 1981 e 1989, respetivamente, ambos com 51%.

O republicano Richard Nixon, com 59% de aprovação em 1969; o democrata Jimmy Carter com 66% em 1977; e o republicano Dwight D. Eisenhower, com 68%, estão entre os ex-presidentes melhor classificados.

O estudo não teve em conta o ex-presidente Lyndon B. Johnson, já que chegou à Casa Branca em 1963, depois do homicídio de Kennedy, nem o republicano Gerald Ford, que assumiu após a renúncia de Nixon, em 1974.

A Gallup realizou a sondagem entre 20 e 22 de janeiro com entrevistas telefónicas a 1525 pessoas e a margem de erro é de 3%.