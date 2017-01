Trump reúne com primeiro-ministro israelita em fevereiro

Ontem às 22:54 Facebook

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou, este domingo, ter sido convidado por Donald Trump, presidente dos EUA, para uma reunião em Washington, em fevereiro.

"O primeiro-ministro (de Israel) expressou a vontade de trabalhar com o presidente Trump para alcançar a paz e a segurança na região", lê-se no comunicado, que descreve a chamada telefónica entre os dois líderes como "muito acesa".

Para Trump, que falou aos jornalistas na sexta-feira depois de ter tomado posse, em Washington, o telefonema com Netanyahu foi "muito agradável".

De acordo com o comunicado, Trump e Netanyahu discutiram, entre outros temas, o acordo nuclear com o Irão e o processo de paz com os palestinianos.

Nos próximos dias, será agendada a data para o seu encontro.

Também este domingo, o porta-voz da Casa Branca confirmou que a nova administração já está a trabalhar no sentido de mudar a embaixada norte-americana em Israel, de Telavive para Jerusalém, avançou a imprensa internacional.