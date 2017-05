Ucrânia bloqueia redes sociais e sites russos

Hoje às 11:24 Facebook

Twitter

Partilhar

A Ucrânia impôs, esta terça-feira, novas sanções contra a Rússia, que acusa de apoiar a rebelião separatista no leste ucraniano, bloqueando o acesso a vários serviços russos na Internet muito populares no país.

Anunciadas num decreto divulgado no site da presidência, as medidas visam as redes sociais VKontatke (VK), designada o "Facebook russo" e que terá mais de 15 milhões de utilizadores ucranianos, o site Odnoklassniki e o portal Mail.ru.

As três empresas são controladas pelo milionário russo Alicher Usmanov.

As sanções visam também o grupo Yandex, que possui um motor de busca muito popular, e vários meios de comunicação social, como as cadeias televisivas REN TV, TV Centr, NTV Plus, VGTRK, a rádio Nashe e a agência de notícias RBC, afetando mais de 450 empresas.

Além do bloqueio do acesso aos serviços, os ativos das empresas na Ucrânia vão ser congelados e as suas operações comerciais e financeiras restringidas.

As medidas tomadas pelo presidente Petro Poroshenko, que têm também como alvo os antivírus dos laboratórios Kaspersky, ampliam as já tomadas contra Moscovo após a sua anexação da península ucraniana da Crimeia em março de 2014, seguida do conflito no leste da Ucrânia com separatistas pró-russos.

Os combates no leste ucraniano causaram mais de 10 mil mortos em três anos.