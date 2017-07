Um dos líderes malaio do Estado Islâmico foi morto na Síria

Hoje às 09:15, atualizado às 09:16 Facebook

Muhammad Fudhail Omar, considerado um dos líderes malaio do grupo extremista Estado Islâmico, morreu durante um bombardeamento na Síria.

O diretor do corpo especial da polícia malaia, Mohamad Fuzi Harun, confirmou ao diário "The Star" a morte de Muhammad Fudhail Omar, ocorrida durante uma ofensiva do exército sírio em Raqqa, bastião do Estado Islâmico (EI).

Fudhail, de 25 anos, viajou para a Síria em 2014 e era considerado um dos principais candidatos a substituir Muhammad Wanndy Mohamed Jedi, o líder malaio do EI morto em abril, na mesma cidade síria.

As autoridades disseram acreditar que Fudhail recrutava militantes através das redes sociais, financiava elementos do EI na Malásia e apoiava atentados contra as forças de segurança do país.

Pelo menos 34 malaios morreram desde 2013 na Síria e Iraque, onde 53 continuam a combater nas fileiras do Estado Islâmico.

A Malásia tem cerca de 30 milhões de habitantes, dos quais 61% pertencem à comunidade muçulmana.