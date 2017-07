Explosão de gás faz um morto e oito feridos em Navarra

Hoje às 11:03, atualizado às 11:04 Facebook

Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas, uma das quais em estado muito grave, este domingo de madrugada, numa explosão de gás e um incêndio numa casa em Puente la Reina, na província de Navarra.

O governo provincial acredita que a vítima mortal deverá ser o inquilino do apartamento onde deflagrou o incêndio, um homem com cerca de 80 anos, mas está a aguardar que seja concluída a sua identificação.

Os feridos eram pessoas que passavam perto do local e foram atingidas pelos estilhaços projetados da explosão ocorrida ao início da madrugada na rua Cortes de Navarra 4, adianta a agência espanhola Efe.

Na altura da explosão, havia muitas pessoas na rua devido às comemorações das festas da cidade.

O corpo da vítima foi encontrado carbonizado no interior da casa, cuja parede frontal foi destruída pela explosão e os tijolos caíram para a rua, atingido as pessoas que se encontravam no local, adianta a Efe.

A explosão afetou a estrutura do edifício de três andares, uma situação que levou a que os moradores tivessem que ser retirados, um dos quais apresentava lesões num braço, para serem instalados noutros locais.

Segundo o Governo, oito pessoas ficaram feridas, quatro foram transportadas para o Hospital de Navarra em ambulâncias, um dos quais com um prognóstico muito reservado.

Os restantes foram assistidos na sede da Associação Dya de Puente la Reina.

O fogo foi combatido por bombeiros do parque de Estella.