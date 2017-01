Uma ilha paradisíaca das Caraíbas à venda na Internet

Hoje às 16:15, atualizado às 16:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher britânica está a vender uma ilha nas Caraíbas. Situada num recife de coral, é bordejada por águas cristalinas, ideais para mergulhar ou observar golfinhos.

A proprietária, Willow Reed, de 40 anos, aterrou no Belize, em 2012, para fazer o luto pela morte da mãe.

Apaixonou-se pelo local e acabou por comprar uma ilha, por 100 mil libras (cerca de 117 mil euros), que batizou em homenagem à mãe, Virginia.

Com cerca de 16 km2, pouco menos de metade do tamanho da cidade do Porto, a ilha de "Virginia Caye", é um pedaço de paraíso ensolarado nas Caraíbas. Tem uma cabana de madeira, com quarto e cozinha, um ancoradouro para barcos e uma casa de banho exterior.

Situada a cerca de sete quilómetros do Belize, a ilha está a cerca de meia hora de barco do continente. É uma das mais de 200 ilhas de areia que se espalham junto à única barreira de coral do hemisfério norte.

O preço inicial é de 400 mil libras, cerca de 470 mil euros, mas pode ser comprada de imediato por 750 mil libras (881 mil euros).

Willow Reed diz que gastou, entretanto, cerca de 100 mil libras em melhoramentos na ilha, desde recolha de águia à instalação de um sistema de energia solar, ideal para a produção de energia numa ilha que tem sol todo o ano e temperaturas médias a rondar os 26 graus centígrados.

Na altura em que comprou a ilha, em 2012, Willow estava a construir um "pub" em Bristol, Inglaterra. Projeto que concluiu entretanto e que a motiva a vender a ilha, para se concentrar na nova vida em terras de Sua Majestade.

"É com negrume no coração que ponho esta terra à venda. É uma ilha fabulosa e adoraria mantê-la, mas estou a pagar a hipoteca todos os meses e infelizmente não vou lá tantas vezes quanto gostaria", justificou.