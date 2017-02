Um morto e vários feridos em colisão entre comboios no Luxemburgo

Hoje às 10:35, atualizado às 12:44 Facebook

Um comboio de passageiros e um de mercadorias colidiram esta terça-feira de manhã entre Bettembourg e Zoufftgen, na fronteira entre Luxemburgo e França, causando um morto e vários feridos.

A vítima mortal é o maquinista de um dos comboios, confirmou o ministro do Desenvolvimento e Infraestruturas de Luxemburgo, em conferência de imprensa.

Segundo a polícia, dois passageiros ficaram em estado grave, tendo sido levados para o hospital.

Segundo a mesma fonte, cerca de cem socorristas foram enviados para o local do acidente e o "Plano Numerosas Vítimas" foi acionado. As autoridades, acompanhadas de cães treinados para este tipo de caso, procuram mais feridos entre os destroços.

Inicialmente, a polícia luxemburguesa dava conta de seis feridos ligeiros.

Um comboio de passageiros que vinha de Thionville (nordeste de França) colidiu por volta das nove horas locais (oito em Lisboa) com um comboio de mercadorias, entre Zoufftgen, França, e a estação de triagem de Bettembourg, no Grão-Ducado. Em 2006, uma colisão semelhante no mesmo local resultou na morte de seis pessoas.

As razões do acidente "estão ainda por determinar", informou a companhia dos caminhos-de-ferro luxemburgueses (CFL), operadora do comboio de passageiros.

O tráfego ferroviário foi interrompido entre o Luxemburgo e Thionville e os milhares de passageiros que utilizam a linha estão a ser transportados de autocarro.

Cerca de 80 mil residentes na região francesa de Lorena trabalham no Grão-Ducado.