"Vários mortos" em hotel atingido por uma avalanche em Itália

Um hotel italiano foi atingido, esta quinta-feira à noite, por uma avalanche. Várias pessoas terão morrido, admitem as autoridades.

"Há muitos mortos", disse Antonio Crocetta, líder dos serviços de salvamento em montanha, citado pela BBC.

As equipas de socorro trabalharam toda a noite para chegar ao Hotel Rigopiano, em Pescara, que foi atingido por uma avalanche, na quarta-feira.

Pelo menos 30 pessoas estariam no hotel no momento que este foi atingido pela montanha de neve em movimento, que se desprendeu do Monte Sasso, na sequência dos três sismos que abalaram Itália na quarta-feira.

Duas pessoas foram encontradas com vida, à porta do hotel, pelos serviços de socorro. Davam sinais de estar em hipotermia e foram hospitalizadas. Há já uma vítima mortal confirmada, mas o número de desaparecidos é elevado.

No momento do colapso, cerca de 30 pessoas estariam no hotel: 20 hóspedes, incluindo duas crianças, e sete funcionários.

Parte do hotel colapsou, alertaram moradores perto do hotel. No meio de um forte nevão, e com as estradas bloqueadas pela neve, os socorristas só conseguiram chegar perto do hotel cerca das 4 horas da madrugada desta quinta-feira (3 horas em Portugal continental).

Os trabalhos decorrem neste momento, com as equipas de socorro a procurar sobreviventes.

Segundo a imprensa italiana, pelo menos 20 bombeiros, apoiados por sete viaturas, juntaram-se a duas equipas de resgate em montanha no socorro às pessoas soterradas em cerca de quatro metros de neve.

Pelo menos 20 polícias e seis ambulâncias foram também destacados para o local.