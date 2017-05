Vaticano celebra "Big Bang" para afastar conflito fé-ciência

Hoje às 19:57 Facebook

O Vaticano anunciou esta segunda-feira que vai comemorar a teoria do 'Big Bang' a partir de terça-feira, em homenagem a um cosmólogo jesuíta, para combater a noção da existência de conflito entre a fé e a ciência.

O Observatório do Vaticano convidou alguns dos principais cientistas e cosmólogos do mundo para falar de buracos negros, ondas gravitacionais e singularidades do espaço-tempo.

As conferências vão decorrer de 09 a 12 de maio no Observatório do Vaticano, fundado pelo papa Leão XIII, em 1891, para ajudar a eliminar a ideia de que a Igreja Católica Romana era contra a ciência.

A comemoração é uma homenagem a Georges Lemaître, um cosmólogo jesuíta considerado um dos pais da ideia de que o universo começou com uma explosão gigantesca.

O chefe do Observatório, Guy Consolmagno, disse que as pessoas podem acreditar em Deus e na teoria do 'Big Bang' sem que isso implique um conflito.