Nicolás Maduro preside ao juramento da Assembleia Constituinte

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, vai presidir ao ato de juramentando, confirmado para esta quarta-feira, dos membros da nova Assembleia Constituinte, eleita no passado domingo.

O ato de juramento e instalação da nova Assembleia Constituinte (AC), segundo anunciaram fontes governamentais, está previsto para as 15 horas locais (20 horas em Portugal continental) no Poliedro de Caracas.

Domingo, entre protestos da oposição, os venezuelanos foram chamados a eleger 545 integrantes da nova Constituinte, promovida por Nicolás Maduro, num ato em que, segundo o Conselho Nacional Eleitoral, participaram mais de oito milhões de pessoas, mas que a empresa encarregada de processar os dados, a Smartmatic, diz ter tido a participação de apenas 3,7 milhões.

No mesmo dia a oposição denunciou que os dados oficiais não refletiam a realidade de um processo que, insiste, foi convocado de maneira "fraudulenta", uma vez que não foi realizado um referendo para que o povo dissesse se quer ou não modificar a Constituição.

Os opositores acusam o regime de tentar usar a Assembleia Constituinte para instaurar uma "ditadura à cubana" no país.

A nova Assembleia Constituinte vai funcionar no Palácio Federativo Legislativo, onde se encontra agora a Assembleia Nacional da Venezuela (Parlamento), em que a oposição é maioritária.

O Governo do presidente Nicolas Maduro advertiu já que poderá dissolver o atual Parlamento.

Ao festejar os resultados eleitorais de domingo, na praça Bolívar de Caracas, Maduro afirmou que a nova Assembleia Constituinte vai servir para promover o diálogo e a paz no país, mas também acabar com a sabotagem opositora, a guerra económica e reestruturar o Ministério Público. "Acabou-se a sabotagem da Assembleia Nacional. A Constituinte chegou para pôr ordem", sublinhou.

Maduro disse que a nova Assembleia Constituinte, que segundo a legislação em vigor tem poderes que o chefe de Estado está obrigado a respeitar, vai criar uma poderosa comissão pela verdade, justiça, reparação das vítimas e paz e terá como tarefa inicial levantar a imunidade dos deputados opositores e dissidentes do 'chavismo' [regime do antigo presidente Hugo Chávez, que morreu em 2013], bem como fazer justiça com os envolvidos na violência no país e na guerra económica.

Entretanto a oposição realizará, quinta-feira, uma manifestação em Caracas.

Os opositores pretendem chegar até à sede do parlamento, o que até agora não puderam fazer devido à falta de autorização do presidente do do Município Libertador (centro), Jorge Rodríguez, do Partido Socialista Unido da Venezuela (o partido do Governo).

Na Venezuela, as manifestações a favor e contra Maduro intensificaram-se desde 1 de abril passado, depois de o Supremo Tribunal ter divulgado duas sentenças, que limitam a imunidade parlamentar e em que aquela instância assume as funções do parlamento.

A 1 de maio, Maduro anunciou a eleição da Assembleia Constituinte para alterar a Constituição, o que intensificou os protestos que, desde abril, provocaram pelo menos 120 mortos.