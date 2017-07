Mais de 200 detidos durante greve geral na Venezuela

Hoje às 09:09, atualizado às 09:11 Facebook

Uma organização não-governamental venezuelana afirmou que pelo menos 261 pessoas foram detidas durante os protestos que marcaram a greve geral de quinta-feira, convocada pela oposição.

Pelo menos "261 detenções nos protestos", indicou a organização Foro Penal Venezuelano (FPV) numa mensagem na rede Twitter.

A FPV disse tratar-se do segundo maior número de detenções num só dia, desde 19 de abril, o dia com mais detenções até agora.

A ONG registou detenções na ilha de Margarita, Caracas e nos estados de Arágua, Anzoátegui, Carabobo, Cojedes e Barinas, e também em Lara, Mérida, Monágas, Portuguesa, Táchira e Yaracuy.

A oposição anunciou que 85% dos venezuelanos aderiram à greve geral de quinta-feira, em mais um protesto contra a eleição da Assembleia Constituinte, convocada pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e prevista para 30 de julho.

"Depois de 7,5 milhões se expressarem no último domingo [no plebiscito simbólico contra Maduro], hoje [quinta-feira] 85% do país cumpriu a greve cívica ativa", anunciou o presidente do parlamento, Júlio Borges, no Twitter, onde publicou um mapa com as regiões do país que paralisaram.

Na Venezuela, as manifestações a favor e contra Maduro intensificaram-se desde 1 de abril passado, depois de o Supremo Tribunal ter divulgado duas sentenças, que limitam a imunidade parlamentar e em que aquele organismo assume as funções do parlamento.

A 1 de maio, Maduro anunciou a eleição de uma Assembleia Constituinte para alterar a Constituição, o que intensificou os protestos. Para a oposição, a Assembleia Constituinte vai acabar com a democracia no país e impor um regime comunista ao estilo de Cuba.

Pelo menos 97 pessoas morreram desde o início dos protestos.