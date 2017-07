Iberia cancela voo de domingo para a Venezuela

Hoje às 14:11, atualizado às 14:12 Facebook

Twitter

Partilhar

A Ibéria cancelou o voo Madrid-Caracas-Madrid de domingo "devido à delicada situação na Venezuela e às dificuldades operacionais e de segurança".

"A empresa tem a melhor boa vontade e disposição para retomar as suas operações na Venezuela. Enquanto isso, a sua prioridade é preservar a segurança dos seus clientes, equipa e todos os funcionários que servem nos seus voos", indicou a companhia.

A Iberia explicou aos clientes afetados pelo cancelamento que lhes oferecerá a melhor alternativa de viagem possível em outras datas, a possibilidade de reembolso do bilhete ou a colocação em voos de outras companhias.

Os próximos voos da Iberia para a Venezuela estão previstos para quarta-feira. Os voos da companhia espanhola para o país sul-americano são realizados à quarta-feira, sexta-feira e domingo.

A Air France anunciou na sexta-feira à noite a suspensão dos seus voos entre Paris e Caracas de domingo, quando se realizam as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte na Venezuela, até 1 de agosto.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Perante "a situação atual na capital da Venezuela, somos obrigados a suspender os nossos voos de Paris para Caracas no domingo, 30 de julho, até terça-feira, 01 de agosto", informou a companhia francesa em comunicado.

Contactada pela Lusa, a TAP informou que não há alterações previstas nas suas operações para a Venezuela.

Pelo menos 113 pessoas morreram desde 1 de abril na Venezuela, no âmbito de protestos contra o Governo do presidente Nicolás Maduro e contra a Assembleia Constituinte, que foi proposta por Maduro, amplamente rejeitada pela oposição do país.

As eleições para a Assembleia Constituinte vão ser realizadas no domingo.