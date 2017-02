Vice-presidente norte-americano em Bruxelas na próxima semana

Hoje às 12:57, atualizado às 12:59 Facebook

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, desloca-se na próxima segunda-feira a Bruxelas, na sua primeira deslocação à Europa desde que está em funções, devendo reunir-se com líderes da UE e da NATO.

De acordo com a Casa Branca, Mike Pence efetua a sua primeira visita à Europa para participar, entre 17 e 19 de fevereiro, na Conferência de Segurança Internacional que terá lugar em Munique, Alemanha, rumando depois à Bélgica, para discutir as relações transatlânticas com líderes da UE e da NATO.

As autoridades belgas confirmaram que está previsto um jantar de trabalho entre o vice-presidente de Donald Trump e o primeiro-ministro belga, Charles Michel, ainda no domingo à noite.

Na segunda-feira deverão então ter lugar os encontros com os líderes da UE e da NATO, tendo para já sido confirmado hoje, pelo presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, que Pence se deslocará na segunda-feira de manhã à sede do Conselho.

A primeira deslocação do presidente norte-americano Donald Trump a Bruxelas está, para já, prevista para maio, para participar numa cimeira da Aliança Atlântica, ao nível de chefes de Estado e de Governo.