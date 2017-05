Menor salva enquanto se tentava suicidar em direto no Facebook

Hoje às 07:47, atualizado às 07:49 Facebook

O vídeo que uma adolescente do Estado norte-americano da Geórgia transmitiu em direto no Facebook com o seu suicídio esteve o tempo suficiente no ar para as autoridades atuarem e salvarem a menor.

Este caso está a ser analisado pelos responsáveis da rede social e por especialistas em saúde mental, para verem como pode a utilização das redes sociais ajudar a salvar essas pessoas.

A dois de maio, uma adolescente de 15 anos tomou comprimidos e colocou um saco de plástico na cabeça numa tentativa de suicídio, disse o departamento do xerife do condado de Bibb, depois de um dos seus agentes ter encontrado a menor inconsciente, mas com pulso, estando atualmente com um quadro favorável que aponta para a sua recuperação.

Em abril, o Facebook foi alertado para outro possível suicídio e tomou a decisão de manter o vídeo online, disse o seu CEO, Mark Zuckerberg, na semana passada.

Esta decisão permitiu que a força de segurança "usasse esse vídeo em direto para comunicar com a pessoa e ajudar a salvar a sua vida", afirmou.

"Assim, muito do que estamos a tentar fazer não se prende só com a retirada do conteúdo, mas também com ajudar as pessoas quando estão em risco na plataforma", acrescentou.

Na Geórgia, uma das pessoas que estava a ver o vídeo ligou para o número de emergência. Apenas os amigos da adolescente podiam ver o vídeo por causa das opções de privacidade que ela tinha, mas a sargento Linda Howard, do departamento do xerife, tinha um sobrinho que era amigo dela no Facebook e que confirmou não ser tratar de uma partida.