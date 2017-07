Hoje às 16:19 Facebook

Um rapaz terá casado com a namorada grávida de cinco meses numa cerimónia na província de Hainan, na China, no mês passado. Após a divulgação do vídeo do momento, os utilizadores reagiram com preocupação face à suposta idade do casal.

A primeira informação dava conta que ambos os jovens tinham 13 anos. Mas, as autoridades locais vieram entretanto desmentir e afirmar que os noivos têm 16! As mesmas fontes explicaram que, visto que eles são menores, não puderam registar oficialmente o casamento, pelo que as famílias organizaram a cerimónia.

No vídeo da cerimónia, que terá tido lugar no mês passado, é possível ver o casal a usar roupa vermelha, cumprindo a tradição chinesa.

As imagens circularam pelas redes sociais, gerando polémica relativamente ao tema do casamento infantil. "Eles ainda são crianças. Como é que é suposto assumirem responsabilidades para o futuro?", escreveu um utilizador..

A idade legal de casamento na China é 20 para as mulheres e 22 para os homens. Será, no entanto, prática comum no país celebrar casamentos de jovens mais novos.