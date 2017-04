Vídeo mostra visita a Pyongyang como nunca a viu

Ontem às 19:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jornalista que trabalha para a televisão pública finlandesa divulgou no Facebook um vídeo com 12 minutos de uma viagem por Pyongyang e arredores, com imagens captadas a partir de um autocarro.

Quando se observam imagens da Coreia do Norte, surge muitas vezes a dúvida sobre o que está a acontecer: é verdadeiro ou foi encenado para a câmara?

Habitualmente, segundo os relatos de quem consegue entrar na Coreia do Norte, os jornalistas têm instruções claras sobre o que podem ou não captar, mas desta vez algo foi diferente.

O jornalista Mika Makelainen, que trabalha para a televisão pública do país e para a agência de notícias Yle, conseguiu filmar 12 minuto da vida em Pyongyang, sem qualquer interferência de algum responsável por controlar repórteres.

"Filmei abertamente através do para-brisas e ninguém me disse para não filmar", contou o jornalista ao site Vox.