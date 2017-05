Violam mãe e filha, matam bebé e roubam viatura no México

JN Hoje às 10:36 Facebook

Mais um assalto violento que é conhecido no México. Oito homens violaram mãe e filha adolescente, mataram um bebé de dois anos a tiro e roubaram o veículo em que seguia a família.

O assalto de extrema violência aconteceu na madrugada de terça-feira no Estado de Puebla, quando pai, mãe, uma jovem de 14 anos e um bebé de dois anos seguiam de carro na autoestrada 96, na zona de Santa María Moyotzingo.

O veículo da família foi intercetado por dois carros de onde saíram oito homens armados. Violaram a mulher e a filha, dispararam à queima roupa contra o bebé e fugiram, levando a carrinha das vítimas.

A família andou dois quilómetros até alcançar um ponto de emergência da autoestrada e denunciou o sucedido pelas 3.42 horas. À chegada de uma ambulância ao local, os serviços médicos confirmaram a morte do bebé devido a ferimento de bala.

Este ano já foram registados perto de 14 mil assaltos violentos nas autoestradas do México, segundo dados oficiais, citados pelo "El País". A autoestrada entre a capital, Cidade do México, e Puebla é uma das vias com maior número de assaltos a nível nacional.