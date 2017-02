Violentos combates perto de Raqa, bastião do Estado Islâmico

Hoje às 22:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Violentos combates decorreram, esta quarta-feira, entre forças que lutam contra os 'jiadistas' e combatentes o Estado Islâmico (EI) a 20 quilómetros de Raqa, principal bastião daquele grupo radical na Síria, segundo um correspondente da agência AFP.

Desde que foi anunciada, no sábado passado, uma nova fase na ofensiva para conquistar a cidade, as Forças Democráticas Sírias, uma aliança de combatentes árabes e curdos apoiada pela coligação militar internacional liderada pelos Estados Unidos, tentam quebrar as defesas do EI a norte e nordeste de Raqa.

O correspondente da AFP em Bir Fawwaz, a 20 quilómetros de Raqa, deu conta de combates durante todo o dia e de disparos contra as posições do grupo 'jiadista' na aldeia vizinha de Maayzila.

"Estão a ser travados duros combates desde hoje de manhã. Muitos combatentes do EI estão entrincheirados em Maayzila", indicou um comandante no terreno, Ararat Kojer.

Desde o lançamento desta nova ofensiva, as Forças Democráticas assumiram o controlo de 12 aldeias da região.

"O avanço tem sido lento, dado que o EI oferece forte resistência e minou os arredores de várias povoações", disse Rami Abdel Rahmane, diretor do Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

A ofensiva para conquistar Raqa foi lançada a 06 de novembro do ano passado.