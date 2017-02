Vitória acorda do terror e regressa à normalidade

Ivo Neto Ontem às 23:22 Facebook

Depois de uma semana marcada pela violência nas ruas, com mais de 100 mortes e centenas de roubos, a cidade de Vitória, no Brasil, regressa à normalidade. Em exclusivo ao JN, Luciano Rezende, presidente da Câmara da capital do Estado de Espírito Santo, fala de uma cidade que "acorda do terror".

"O sentimento é de alívio. Nas principais ruas e avenidas temos uma normalidade completa e esperemos que continue assim", explica o responsável pela metrópole com quase 300 mil habitantes.

Durante uma semana, os habitantes de Vitória ficaram fechados em casa. Sem transportes, escolas encerradas, hospitais a funcionar com limitações, "viveu-se um cenário completamente surreal". Nesta segunda-feira, "as escolas terminaram os preparativos para voltar à normalidade, os médicos regressaram à rua para assistir os casos mais urgentes e já havia transportes". Cerca de 600 agentes, que estavam em greve, também regressaram ao trabalho durante o fim de semana, em várias cidades do Estado.

Ponto de viragem com a chegada do Exército

Os familiares dos elementos da Polícia Militar cercaram, no início da passada semana, a esquadra, impedindo os polícias de saírem para o trabalho, reclamando melhores condições e o aumento de salários.

"Esta paralisação originou um momento de violência exacerbada, absolutamente surreal, provocado pela paralisação da Polícia. Houve roubos, ataques nas ruas e dezenas de assassinatos. Um momento único que eu espero que não se repita", explica o presidente da Câmara, que destaca o papel do Exército para a normalização da cidade: "Com a violência a crescer, foi necessário solicitar as forças nacionais - o Exército -, devido à ausência das forças estaduais. Os soldados foram recebidos com grande alegria, porque vieram trazer a paz. Isto parecia um pesadelo e com a chegada das forças nacionais, o nível de segurança normalizou".

Face à gravidade dos acontecimentos, Luciano Rezende acredita que poderão ser levantados processos contra os manifestantes. "Vitória tem números de criminalidade baixos, que vão agravar-se com esta semana", justifica. Apesar do receio de contágio, não houve registo deste tipo de situações noutras cidades, mas Rezende alerta para uma "crise de liderança" que atinge o Brasil e que pode tornar-se muito perigosa.

Caminhada pela paz junta habitantes e instituições locais

Vários grupos de pessoas reuniram-se nas praias de Camburi, em Vitória, e de Itaparica, em Vila Velha, para pedir paz no Espírito Santo, no domingo. "Foi importante para juntar milhares de famílias que queriam retomar as suas vidas. Em poucos dias tivemos dezenas de instituições juntaram para reclamar a normalidade das suas vidas", explica.