WhatsApp deixa de funcionar em milhares de contas por todo o mundo

A aplicação de mensagens e chamadas para smartphones WhatsApp parou de funcionar, esta quarta-feira à tarde, em alguns pontos do mundo, sobretudo no Brasil e na Europa ocidental, tendo, também, afetado Portugal.

O serviço voltou a estar operacional desde as 23.30 horas.

Relatos de utilizadores revelam que o serviço ficou indisponível por volta das 17 horas, impedindo milhares de pessoas de enviarem e receberem mensagens a partir da aplicação, cuja instabilidade se verificou tanto em tecnologia Wi-Fi como em conexão de dados.

Segundo a plataforma "Down Detector", que é um agregador de relatos de problemas de acesso a sites e aplicações, entre as 21 e as 22 horas, 6312 utilizadores do Whatsapp deram conta de não estarem a conseguir entrar na aplicação.

O problema está a afetar a versão de WhatsApp para dispositivos Android, iPhone e para computadores.

De acordo com o jornal brasileiro "o Globo", além de Portugal, também Brasil, México, Peru, Itália, Alemanha e Reino Unido estão a ter dificuldades no acesso ao serviço.

A WhatsApp não informou, até ao momento, as causas da queda do serviço. A aplicação tem mais de mil milhões de utilizadores ativos e é uma das mais populares da Internet.