Xi Jinping apela à contenção na Coreia do Norte

O presidente chinês, Xi Jinping, abordou a situação da Coreia do Norte numa conversa por telefone com o seu homólogo filipino, Rodrigo Duterte, que destacou o papel de Pequim em assegurar a paz na península coreana.

Xi Jinping apelou a todas as partes envolvidas para que exerçam contenção e regressem ao diálogo e negociações, visando a desnuclearização da península coreana, segundo a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua.

O porta-voz de Rodrigo Duterte, Ernesto Abella, afirmou que os dois líderes trocaram pontos de vista sobre questões regionais e o líder filipino apelou à paz e estabilidade.

Abella disse que Duterte "referiu o importante papel desempenhado pela China na promoção da paz na península coreana".

Os Estados Unidos têm pressionado a China para que faça mais no sentido de travar o programa nuclear e de lançamento de mísseis balísticos de Pyongyang.

A conversa por telefone entre Xi e Duterte surge depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter também falado com o líder filipino, no sábado, expressando o compromisso de Washington para com a aliança entre os dois países.