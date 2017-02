Xi Jinping e Donald Trump tiveram conversa "muito boa"

Hoje às 11:46 Facebook

A China classificou como "muito boa" a conversa entre o presidente chinês, Xi Jinping, e o seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, agradecendo a decisão de Washington de se comprometer com a política "Uma só China".

Em conferência de imprensa, o porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Lu Kang, detalhou que ambos os mandatários falaram sobre comércio, investimento, infraestruturas, ciência, tecnologia e cultura, sem avançar mais detalhes.

Após enviar na quinta-feira uma carta a Xi a desejar um bom Ano Novo Lunar, Trump falou por telefone com o líder chinês, tendo assegurado que respeitará a política "Uma só China".

Aquele princípio é visto por Pequim como uma garantia de que Taiwan é parte do seu território e não uma entidade política soberana.

Depois de ser eleito, Donald Trump disse que iria reconsiderar aquele princípio, que Pequim impõe como a base nas relações diplomáticas com qualquer país, levando aos protestos da China.

O porta-voz chinês disse que os dois chefes de Estado esperam reunir-se "em breve", sem detalhar a data desse encontro.

Antes de falar com o presidente da China, país que é o principal parceiro comercial dos EUA, Trump conversou com mais de dez líderes estrangeiros após tomar posse.

Lu Kang não precisou se Pequim pôs como condição que Trump reconhecesse o princípio "Uma só China" para que a chamada entre ambos se realizasse.

O porta-voz chinês rejeitou também confirmar se os dois líderes abordaram assuntos que motivam tensão entre ambos os países, como as disputas territoriais no Mar do Sul da China ou o sistema de mísseis THAAD, que os EUA vão instalar na Coreia do Sul.

"Os EUA estão plenamente conscientes da postura da China nesses assuntos", afirmou Lu.

A agência oficial Xinhua difundiu mais detalhes do diálogo, destacando que Xi considerou que ambos os países "são totalmente capazes de se converterem em bons sócios".

"A China reforçará a coordenação e a comunicação com os EUA em assuntos regionais e internacionais para salvaguardar conjuntamente a paz mundial e a estabilidade", afirmou Xi, transmitindo a sua vontade de impulsionar uma cooperação "benéfica para ambas as partes".

Segundo a Xinhua, Trump disse estar contente por poder falar com Xi por telefone e expressou a sua admiração pelo "histórico desenvolvimento" atingido pelo país asiático.

A controvérsia sobre a política "Uma só China" começou quando Trump aceitou falar por telefone com a líder de Taiwan, Tsai Ing-wen, após vencer as eleições, quebrando com o protocolo mantido pela diplomacia norte-americana há quase 40 anos.