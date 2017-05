Adolescente morre após ingerir cafeína demasiado rápido

Hoje às 12:43, atualizado às 12:51 Facebook

Um adolescente saudável de 16 anos morreu de doença cardíaca após beber várias bebidas ricas em cafeína num intervalo de duas horas.

A conclusão foi apresentada pelo médico-legista: o jovem de 16 anos terá sofrido de um episódio cardíaco devido à ingestão de cafeína num curto intervalo de tempo.

De acordo com a "BBC", Davis Allen Cripe colapsou após beber, em menos de duas horas, um "latte" do McDonalds, um refrigerante "Mountain Dew" grande e uma bebida energética. O incidente teve lugar em abril na escola do jovem, em Carolina do Sul, nos Estados Unidos da América.

O jovem, que não tinha qualquer doença cardíaca preexistente, sofreu "um evento cardíaco induzido por cafeína, causando uma arritmia", deliberou Gary Watts, médico-legista.

"Não foi uma overdose de cafeína", explicou o especialista à agência noticiosa "Reuters". "Nós não estamos a dizer que foi por causa da quantidade de cafeína no sistema, mas sim a maneira como foi ingerida num curto período de tempo. A ingestão 'num só golo' da bebida energética acabou por ser, no fim, o que causou a arritmia cardíaca".

O jovem terá consumido cerca de 470 mg de cafeína em menos de duas horas, baseado em estatísticas de um site que calcula quantidades de cafeína, avança a "BBC". Isto porque, segundo a TV britânica, um "latte" da cadeia McDonalds tem 142 mg, um refrigerante "Mountain Dew" de 570 ml tem 90 mg e uma bebida energética de 450 ml pode ter até 240 mg de cafeína.

O médico-legista diz que não está "contra a cafeína", mas alertou para a maneira com a mesma é ingerida. "Acreditamos que as pessoas precisam de prestar atenção à quantidade de cafeína que bebem e como a ingerem, da mesma maneira que fazem com álcool ou cigarros".