Rapariga apaixona-se no avião e procura homem da sua vida na Internet

Uma rapariga alemã, que viajava de Londres para Dublin, no início do ano, encontrou um passageiro que a deixou encantada. Agora, as amigas estão a tentar encontrar o homem através das redes sociais.

Vera Feddersen é alemã, mas vive em Dublin, na Irlanda. Foi num voo, de Londres com destino à capital irlandesa, que conheceu o rapaz por quem se interessou, mas a quem não teve coragem de pedir o número de telemóvel.

Na passada semana, Megan Reilly, uma das amigas de Vera, deixou uma mensagem no Facebook em que pede aos internautas para partilharem a publicação e ajudarem a amiga a encontrar o rapaz.

"A Vera conheceu um rapaz no avião, mas por ser muito tímida não lhe pediu o número de telefone. Por isso, estamos a pedir ajuda no Facebook para a auxiliar", pode ler-se na publicação.

Uma outra amiga da rapariga de 27 anos contou, ao "Donegal Woman", que os dois trocaram vários olhares durante a viagem, antes de conversarem na zona de controlo de passaportes. "O único detalhe que Vera tem sobre o homem desconhecido é que vive em Londres e ficaria em Dublin durante dois dias", contou Leonie

"A Vera teve que recolher a bagagem e o rapaz disse-lhe que os amigos estavam à espera dele. E foi isso", concluiu.