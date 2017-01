Casa Branca troca nome de primeira-ministra britânica pelo de atriz porno

Hoje às 15:10, atualizado às 17:25 Facebook

As confusões com a comunicação da Casa Branca continuam a divertir os internautas. Se a frase "factos alternativos" já se tornou imagem de marca da presidência norte-americana, desta feita a confusão com o nome de Theresa May, ministra britânica, e Teresa May, atriz porno, está a deliciar os súbditos de sua majestade.

Quando Theresa May assumiu o cargo de primeira-ministra britânica, o Twitter da atriz pornográfica Teresa May foi inundado com mensagens de parabéns, mas também de perguntas sobre as suas qualificações para liderar o país. A falta de um "H" no nome fez toda a diferença na confusão.

Esta sexta-feira, com a visita de May ao Washington, a Casa Branca foi também apanhada na ratoeira e emitiu um comunicado de imprensa em que batiza a ministra com o nome da atriz pornográfica. Segundo a Casa Branca, Trump teria uma reunião bilateral e um almoço de trabalho com Teresa May.