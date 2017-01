Casal e filha morrem asfixiados debaixo de quilos de roupa

Paulo Lourenço Hoje às 00:59 Facebook

Um casal e a filha de 12 anos morreram, sábado de manhã, soterrados sob prateleiras onde acumulavam centenas de quilos de roupa, na habitação onde viviam em Alicante, em Espanha.

O alarme foi dado apenas por volta das 15 horas de sábado (14 horas em Portugal continental), quando a filha mais velha do casal, de 18 anos, acordou depois de passar grande parte da noite a navegar na Internet, e tentou sair do seu quarto, mas encontrou a saída barrada pelo amontoado de roupas.

Segundo a Polícia Nacional de Espanha, as mortes do homem, de 50 anos, da mulher, de 49, e da filha de 12, deverão ter ocorrido entre as 8 horas e a 9 horas da manhã. O curioso é que nenhum dos vizinhos ouviu barulho do desmoronamento das prateleiras vindo da modesta habitação, com uma área total de apenas 60 metros quadrados.

As autoridades revelaram que foi a filha mais velha que, ao acordar e sentir a saída do quarto barrada, tentou abrir caminho até tocar num braço da irmã, entalado entre o amontoado de roupas. Horrorizada, a jovem pediu ajuda a um tio, que, por sua vez, alertou a polícia e os bombeiros.

Para chegarem aos cadáveres, os bombeiros tiveram de retirar as peças de roupa todas da casa, conta a Imprensa espanhola.

De acordo com testemunhos de vizinhos, a família - espanhola, mas de origem marroquina - não era muito conhecida no bairro. Sabem apenas que se dedicava à compra e venda de roupas e sapatos em segunda mão, que acumulavam na pequena casa, muitas vezes em montes que chegavam até ao teto.