Ciclista arranca retrovisor de carrinha ao ouvir comentário machista

Uma ciclista foi alvo de comentários machistas, junto a uma interceção, mesmo no centro de Londres, no passado fim de semana. A mulher não se ficou e foi filmada a atacar a carrinha onde seguiam dois homens.

As imagens foram capturadas pela câmara GoPro de um motociclista que circulava atrás da ciclista e da carrinha, que pararam junto a uns semáforos. Enquanto os três veículos esperam para continuar viagem, um dos homens que seguia na carrinha dirige-se à ciclista de uma forma agressiva, perguntando: "Queres o meu número?"

Nada satisfeita com a abordagem feita pelo homem, a mulher bateu na carrinha, protestando com a atitude do homem. "Isso não são modos de mulher, pois não? Estás com o período?", insistiu o passageiro da carrinha, tentando tocar-lhe no ombro, apesar dos sinais claros de insatisfação demonstrados pela mulher que seguia na bicicleta.

Quando as luzes mudaram, a carrinha avançou a grande velocidade, sendo seguida pela ciclista e pelo motociclista que continuou a filmar. Numa outra rua, a ciclista acabou por alcançar a carrinha. Depois de parar de forma abrupta, parte um dos espelhos laterais da carrinha, arrancando de seguida a toda a velocidade.

"Isto é exatamente aquilo que merecem", atirou o motociclista que filmou o momento que rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Entre os vários comentários que circulam no Facebook, vários utilizadores destacam a coragem da mulher e condenam a atitude machista dos homens que seguiam na carrinha.